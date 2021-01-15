PTT 1.LİG

Real Madrid'de yetişti, Ankaraspor'a geldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, 4 ismi kadrosuna kattığını duyurdu. Yeni transferler arasında Real Madrid’de yetişmiş kaleci de yer aldı.

Haber Merkezi AA
Kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, yeni transferlerle poz verdi.

Kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, yeni transferlerle poz verdi.

Ankaraspor, 3'ü yabancı 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarısı için hazırlıkların devam ettiği belirtilerek, "Real Madrid altyapısında yetişen sonrasında Middlesbrough ve Dinamo Bükreş formaları giyen 32 yaşındaki İspanyol kaleci Tomas Mejias Osorio ile Moldova Sheriff takımı forması giyen Zimbabve milli takım kaptanı 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alec Mudimu ile 1,5 yıllık; Menemen Spor'da forma giyen Nijeryalı 25 yaşındaki Sikiru Olatunbosun ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık ve Adanaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ ile ise sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkent temsilcisi başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kulübün başarısı için nokta transferlerde bulunduklarını ifade ederek, "Sezonun ilk yarısını beklentilerimiz dışında tamamladık. O yüzden sezonun ilk yarısındaki hataları tekrarlamamak adına takviye yapmamız gereken bölgelere transferlerimizi yaptık ve transfer çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. İnşallah yaptığımız transferlerden yeterince faydalanır, Allah'ın izniyle üst sıralardaki yerimizi alırız" değerlendirmesinde bulundu.


Keçiörengücü'nün transfer duyurusu kafaları karıştırdı: Zlatan mı o?
Keçiörengücü'nün transfer duyurusu kafaları karıştırdı: Zlatan mı o?

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 27 yaşındaki İsveçli forvet Edin Hamidovic'i kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç'in Jönköpings Sodra IF takımında oynayan Hamidovic ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Edin Hamidovic, İsveç ekibinde toplamda çıktığı 29 maçta 11 gol attı.👊 HOŞ GELDİN HAMİDOVIČ Ankara Keçiörengücümüz, 27 yaşındaki İsveçli santrfor Edin Hamidović ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.#AnkaraKeçiörengücü 💜 pic.twitter.com/20Io03KqHq&mdash; Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) January 12, 2021 Transfer duyurusu sosyal medyayı salladıAnkara Keçiörengücü'nün Hamidovic'in transferini açıklamadan önce yaptığı duyuru sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Başkent ekibinin paylaşımındaki siluetin, Zlatan Ibrahimovic'i andırması dikkati çekti.İşte o paylaşım;🇸🇪✍ pic.twitter.com/iKsoAz4hCi&mdash; Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) January 12, 2021 Kasımpaşalı futbolcu Fortuna Sittard'a transfer oldu

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