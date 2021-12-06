Spor İrfan Can Eğribayat henüz doğmamış bebeğini kaybetti
FUTBOL FUTBOL

İrfan Can Eğribayat henüz doğmamış bebeğini kaybetti

Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 5,5 aylık bebeklerini anne karnında kaybetmelerine rağmen müsabakada forma giydi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Eğribayat henüz doğmamış bebeğini kaybetti
Maç sonunda 23 yaşındaki kaleciye hem takım arkadaşları hem de Göztepeli taraftarlar destek oldu.

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 5,5 aylık kızını anne karnında kaybetmenin acısıyla oynadığı maçta Gaziantep FK mücadelesinden 2-1 galip ayrıldı.

23 yaşındaki kaleci yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, inanılmaz mücadele veren takım arkadaşlarını tebrik ederek, şöyle konuştu:

  • "Ben normalde oynamayacaktım bu maçta. Dün eşimin yanına Ankara'ya gittim. Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de bakıyorum üç tane top direkten dönüyor. Bugün kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok zaten. İyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Ben hocamıza da teşekkür ediyorum. Bana 'git 20 gün, 1 ay gelme' dedi ama ben takımımın yanında olmak istedim ve eşim de bunu çok fazla istedi. Bugün kazandık, uzun süredir kazanamıyorduk. Yukarıya çıkmamız lazımdı. Ben bunu bebeğimizin şansıyla olduğunu düşünüyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki bugün kazandık."

Göztepeli futbolcular, karşılaşmada ilk golden sonra kaleci İrfan Can Eğribayat'a koşarak moral verdi. Müsabakadan sonra gözyaşlarını tutamayan İrfan Can Eğribayat'a takım arkadaşları ve taraftarlar destek oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

@spor'in paylaştığı bir gönderi

İrfan Can Eğribayat doğmamış bebeğini kaybetti
OYNAT 00:31
İrfan Can Eğribayat doğmamış bebeğini kaybetti
Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe'de 5,5 aylık bebeklerini dün anne karnında kaybetmelerine rağmen müsabakada forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. İrfan Can Eğribayat'ı takım arkadaşları teselli etti.


ABDde görücüye çıkacak

ABD'de görücüye çıkacak

​TOGG, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de olacak.
Komşuda sokaklar karıştı

Komşu'da sokaklar karıştı

Polisle göstericiler arasında arbede.
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefat etti

​Türkiye'nin 6 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​İşte milyonlarca memurun merakla beklediği o rakamlar.

'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan ceza istendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.