İrfan Can Eğribayat henüz doğmamış bebeğini kaybetti

Hayat

Korona obez çocuklarda ağır seyrediyor

Son birkaç ayda çocuklardaki koronavirüs vakalarında artış görülüyor. Kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğunu söyleyen Prof. Zafer Kurugöl, “Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez çocuklar riskli grupta. Kovid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor” dedi.