İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kaldı! 3 yıllık imza

Fenerbahçe'de, sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği İrfan Can Kahveci'de mutlu sona ulaşıldı. TRT Spor'un geçtiği son dakika haberine göre sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuyla 3 yıllık yeni mukavele imzaladı. İrfan Can böylece, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği'nde başladı. Hacettepe ve Başakşehir formaları da giyen Kahveci, 31 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye imza attı. Milli futbolcu, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. A Milli Futbol Takımı'nın formasını 37 kez terleten İrfan Can, 4 gole imzasını attı. 29 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...