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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kaldı! 3 yıllık imza

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kaldı! 3 yıllık imza

15:0124/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
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İrfan Can, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
İrfan Can, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Bir süredir Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan İrfan Can Kahveci, kararını verdi. Milli futbolcunun, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Fenerbahçe'de, sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği İrfan Can Kahveci'de mutlu sona ulaşıldı. TRT Spor'un geçtiği son dakika haberine göre sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuyla 3 yıllık yeni mukavele imzaladı. İrfan Can böylece, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.


İrfan Can Kahveci kimdir?


15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği'nde başladı. Hacettepe ve Başakşehir formaları da giyen Kahveci, 31 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye imza attı. Milli futbolcu, forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. A Milli Futbol Takımı'nın formasını 37 kez terleten İrfan Can, 4 gole imzasını attı. 29 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...



#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Jose Mourinho

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