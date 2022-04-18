İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Shakhtar Donetsk ile oynanacak özel maçta İsak Vural'a şans verecek. 15 yaşındaki futbolcu böylece sarı-lacivertli formayı giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçecek.

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