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İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçecek

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Shakhtar Donetsk ile oynanacak özel maçta İsak Vural'a şans verecek. 15 yaşındaki futbolcu böylece sarı-lacivertli formayı giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçecek.

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Haber Merkezi AA
İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçecek
Benfica altyapısından Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, yarın Ukrayna ekibiyle özel maça çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.

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ISAK VURAL 🇹🇷🇸🇪 (@isakvural)'in paylaştığı bir gönderi

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