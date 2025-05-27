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İşitme engelli tekvandoculardan Bahri Tanrıkulu'na ziyaret

İşitme engelli tekvandoculardan Bahri Tanrıkulu'na ziyaret

17:2027/05/2025, Salı
AA
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Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.
Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'nu makamında ziyaret etti.

İşitme engelli tekvandocular, federasyon başkanı Tanrıkulu'na ziyaret gerçekleştirdi.


Ankara'da kamp çalışmalarını sürdüren milli takım ve teknik ekip, desteklerinden dolayı Tanrıkulu'na teşekkürlerini iletirken, Tanrıkulu takıma başarı dileklerini sundu ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.




#Tekvando Federasyonu
#Bahri Tanrıkulu
#İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı
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