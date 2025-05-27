İşitme engelli tekvandoculardan Bahri Tanrıkulu'na ziyaret

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'nu makamında ziyaret etti.
İşitme engelli tekvandocular, federasyon başkanı Tanrıkulu'na ziyaret gerçekleştirdi.
Ankara'da kamp çalışmalarını sürdüren milli takım ve teknik ekip, desteklerinden dolayı Tanrıkulu'na teşekkürlerini iletirken, Tanrıkulu takıma başarı dileklerini sundu ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.
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