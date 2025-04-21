Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

18:1721/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası
İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı. Şampiyona, 26 Nisan'da sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı.


Yenimahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleşen şampiyonada, çok sayıda takım mücadele ediyor.


Açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim İl Müdürü Nevzat Akbaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, hizmet ve şube müdürleri ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.


Güven, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün böylesine anlamlı ve özel bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Güven, "İşitme engelli sporcularımızın azmi ve başarısı, hepimize örnek oluyor. Bu organizasyonun dostluk, kardeşlik ve fair play ruhu içerisinde geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.


Şampiyona, 26 Nisan'da sona erecek.




#İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası
#Türkiye Voleybol Federasyonu
#Karabük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişecek: 21 Nisan 2025 Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatı...