İsrail kulübü İstanbul’a gelmiyor

Avrupa’nın çatı kuruluşları tarafından, bir yılı aşkın süredir Gazze’de soykırım uygulayan İsrail’in spor kulüplerine yönelik uygulanan çifte standarda dün bir yenisi daha eklendi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA), Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın, tarafsız sahaya alınmasına karar verdi.

Maçın oynanacağı ülke ve stadın hafta sonuna kadar belli olacağı belirtilirken, Macaristan’da oynanması yönünde bir önerinin masada olduğu öğrenildi. UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaparak kararını bildirdiği ifade edildi. UEFA, güvenlik koşulları nedeniyle İsrail takımlarının sahalarındaki maçlarını ülkelerinde oynamalarını yasaklarken, deplasmanda oynayacakları maçları da başka ülkelerde oynatıyordu. Macabi Tel Aviv, grupta Braga maçını Portekiz deplasmanında oynarken, kendi sahasında oynaması gereken Midtjylland ve Real Sociedad karşılaşmalarını ise Sırbistan'da oynamıştı. Basketbolda Türk takımlarının İsrail ekipleriyle Türkiye'de oynaması gereken maçlar ise FIBA kararı gereği tarafsız sahada oynanıyordu. Beşiktaş-Hapoel Tel Aviv maçı da Slovenya'da oynanmıştı.





NEREDE OLURSA OLSUN AYNI BİLİNÇLE OYNAYACAĞIZ

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynanması planlanan müsabakanın tarafsız bir ülkede yapılacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın Tüpraş Stadı'nda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedilerek, "Provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir" denildi. Maçın hangi ülkede oynanacağına yönelik görüşmelerin devam ettiğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız. Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının, büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir. Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır."





Al-Musrati ilk 11’e doğru

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, bir süredir ilk 11’de forma şansı vermediği Al-Musrati’yi Malmö maçıyla birlikte geri döndürmeyi planlıyor. Deneyimli teknik adamın, Libyalı orta saha oyuncusunun yokluğunda yaşanan savunma zafiyetlerini gidermek için böyle bir karar aldığı öğrenildi. Hollandalı teknik adam, sakatlığını atlatan Al-Musrati'yi mağlubiyetle biten 2 maçta yedek bırakmıştı.





Malmö maçına Alman hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçında Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak. Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçta Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Dördüncü hakem ise Tobias Reichel olacak.





Beşiktaş'ta seferberlik

Beşiktaş’ın Süper Lig’de arka arkaya aldığı mağlubiyetler hem yönetimi hem teknik ekip hem de sağlık heyetini harekete geçirdi. Yarın UEFA Avrupa Ligi 4. maçında İsveç ekibi Malmö karşısına çıkacak olan siyah-beyazlı takımda yönetim, karşılaşma öncesi takıma moral verip teknik heyete güven aşılamak isterken, kötü gidişatı durdurmak istiyor.











