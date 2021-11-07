İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Kiplangat, kariyerindeki ilk maraton birinciliğini elde etti.

"Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton, 43. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Ugandalı atlet Victor Kiplangat, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kiplangat, böylece kariyerindeki ilk maraton birinciliğini elde etti.

Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 23 saniyelik süresiyle ikinci, Ugandalı Solomon Mutai ise 2 saat 10 dakika 25 saniye ile üçüncü oldu.

🏃‍♂️ N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 22 yaşındaki Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı!



⏱️ 2:10.18 pic.twitter.com/YkHApbA1dT REKLAM November 7, 2021

Kadınlarda kazanan Sheila Jerotich

Kadınlar kategorisinde 2.24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2.24.21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise 2.24.45 derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti.

🏃‍♀️ Kenyalı atlet Sheila Jerotich, kariyer en iyisini yaparak İstanbul Maratonu'nun kadınlardaki kazananı oluyor!



⏱️ 2:24.15 pic.twitter.com/mJ5k4YRBS1 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 7, 2021



