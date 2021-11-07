Spor İstanbul Maratonunda kazananlar belli oldu
ATLETİZM

İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

43. İstanbul Maratonu’nu erkekler kategorisinde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda da Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA İHA
İstanbul Maratonunda kazananlar belli oldu
Kiplangat, kariyerindeki ilk maraton birinciliğini elde etti.

"Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton, 43. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Ugandalı atlet Victor Kiplangat, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kiplangat, böylece kariyerindeki ilk maraton birinciliğini elde etti.

Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 23 saniyelik süresiyle ikinci, Ugandalı Solomon Mutai ise 2 saat 10 dakika 25 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda kazanan Sheila Jerotich

Kadınlar kategorisinde 2.24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2.24.21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise 2.24.45 derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Sisli hava böyle devam edecek: Salı gününe dikkat
İstanbullular dikkat!

İstanbullular dikkat!

Hangi yollar trafiğe kapalı? İşte alternatif güzergahlar...
Gözler yarınki Kabine toplantısında: Asgari ücret zammı masada

İYİ Parti, Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı.

Denizde ve karada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik.

​Ortadoğu'yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor.

​Yine isim vermedi, İmamoğlu ve Yavaş'ın da önünü kesti.

​ABD askeri Afgan bebeği kaybetti.
Filistinlilere hizmet edecek<br>konsolosluğa yer yokmuş

Filistinlilere hizmet edecek
konsolosluğa yer yokmuş

İsrail Başbakanı Bennett'in nefret söylemi.

Masalsı İstanbul

Masalsı İstanbul

Yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yangın söndürme<br>su vanalarını kapatmış

Yangın söndürme
su vanalarını kapatmış

İşten çıkarılmasına kızan kapıcı yangın çıkarıp kaçtı.
Irkçılığa karşı pedal

Irkçılığa karşı pedal

​Almanya'dan İstanbul'a bisikletiyle geldi.
Millet size bu devleti teslim etmez

Millet size bu devleti teslim etmez

Batman'da vatandaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.