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Spor

İstanbulspor'da yol ayrımı: Resmen açıklandı

İstanbulspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.

20:28 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Tekke, İstanbulspor'da yeni sezonda galibiyet elde edemedi.

Fatih Tekke, İstanbulspor'da yeni sezonda galibiyet elde edemedi.

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

İstanbulspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.


#İstanbulspor
#Fatih Tekke
#Süper Lig
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