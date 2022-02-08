Spor İtalya, EURO 2032yi düzenlemek için adaylık başvurusunda bulundu
FUTBOL FUTBOL

İtalya, EURO 2032'yi düzenlemek için adaylık başvurusunda bulundu

İtalya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için UEFA'ya adaylık başvurusu yaptı. UEFA'ya son proje taslağının sunulacağı 12 Nisan 2023'e kadar, yeni statların inşası ile mevcut olanların yeniden yapılandırılmasına ilişkin projelerin de tamamlanacağı kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İtalya, EURO 2032yi düzenlemek için adaylık başvurusunda bulundu
İtalya Futbol Federasyonu

İtalya Futbol Federasyonu, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na EURO 2032 ev sahipliği için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'ya adaylık başvurusu yaptı.

UEFA'ya sundu

Federasyonun yazılı açıklamasında, FIGC'nin EURO 2032'yi düzenlemeye yönelik niyet beyanını, son başvuru tarihi olan 23 Mart'tan çok daha önce bir sürede UEFA'ya sunduğu belirtildi. UEFA'ya son proje taslağının sunulacağı 12 Nisan 2023'e kadar, yeni statların inşası ile mevcut olanların yeniden yapılandırılmasına ilişkin projelerin de tamamlanacağı kaydedildi.

Ayrıca, UEFA'nın 2028 ve 2032 turnuvalarının düzenleneceği yerler için Eylül 2023'te karar vereceği aktarıldı. Kovid-19 salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenen EURO 2020'yi kazanan İtalya, daha önce 1968 ile 1980 yıllarında şampiyonanın tamamına, geçen yılki organizasyonda ise 4 maça başkent Roma'da ev sahipliği yapmıştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun asisti Inter'e yetmedi: Müthiş derbi Milan'ın (ÖZET)
SPOR
Hakan Çalhanoğlu'nun asisti Inter'e yetmedi: Müthiş derbi Milan'ın (ÖZET)

Amerikalı milyarder, uzay üssü kurmak için dünyaca ünlü kulübü satın alıyor
SPOR
Amerikalı milyarder, uzay üssü kurmak için dünyaca ünlü kulübü satın alıyor

İndirim geliyor

'İndirim geliyor'

​Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi.
Kazdıkça altın fışkırdı

Kazdıkça altın fışkırdı

​Hepsi aynı yerde bulundu: Bin 200 sikke, broş ve iğne.
Faciadan dönüldü

​Ordu'da hafriyat kamyonu okulun arka bahçesine uçtu.

​Sadakatsiz eş mi yoksa alkolik eş mi daha kusurlu?

​Tokat'taki esrarengiz görüntü tesadüfen fark edildi.

Saati 3 lira ile 15 lira arasında değişiyor.

Bin 184 kişi yakalandı: 446 okul servis aracı trafikten men edildi.

​Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Putin'den Ukrayna'ya kritik Kırım uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.