Amerikalı milyarder, uzay üssü kurmak için dünyaca ünlü kulübü satın alıyor

Tesla’nın sahibi Elon Musk’ı geçerek dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi Jeff Bezos, futbol sektörüne atılmaya hazırlanıyor.
Jeff Bezos uzay üssü kurmak için Napoli'yi satın alacak
İtalyan basınına göre, İtalya’nın Napoli şehrine uzay üssü kurmak isteyen Amerikalı milyarder aynı zamanda Napoli kulübünü satın almak için çalışacak. La Repubblica’nın haberine göre Jeff Bezos, İtalya’nın önde gelen takımlarından Napoli’yi satın alacak. Napoli taraftarı, kulüp sahipliğinin Aurelio De Laurentiis’den Jeff Bezos’a geçmesini istiyor.
- İlk temas 2018'de kurulmuştu
- Film yapımcısı olan De Laurentiis, Napoli’nin yanı sıra Serie C’de mücadele eden Bari’nin de sahibi. 2018 yılında Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon, Napoli ilk teması kurdu. Yapılan anlaşmanın ardından Napoli formaları Amazon üzerinden satılmaya başladı.