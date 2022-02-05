Spor Hakan Çalhanoğlunun asisti Intere yetmedi Müthiş derbi Milanın (ÖZET)
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Hakan Çalhanoğlu'nun asisti Inter'e yetmedi: Müthiş derbi Milan'ın (ÖZET)

İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında lider İnter sahasında Milan'a 2-1 mağlup oldu. Mavi-siyahlı ekip, bu skorla 14 maç aradan sonra ligde mağlubiyet yaşadı.

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Haber Merkezi DHA
Inter-Milan maç özeti izle: Hakan Çalhanoğlunun asistini, Giroudnun golünü izle
Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada bir asist yaptı.

İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lider İnter, takipçilerinden Milan ile karşı karşıya geldi.

38'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa gelişen vuran Perisic takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Milan'da Giroud 74 ve 78'inci dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Milan'da Hernandez, 90+5'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

  • 13 maçlık seri sona erdi
  • Öte yandan ev sahibi İnter'in 14 maçlık yenilmemezlik serisi de Milan maçıyla son buldu. Ligde son olarak deplasmanda Lazio'ya mağlup olan İnter, ardından oynadığı 14 maçın 11'ini kazanırken, 3 kez berabere kaldı. Milan karşısında ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşayan mavi-siyahlılar, ayrıca bu sezon ligdeki ilk iç saha mağlubiyetini aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun asisti

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