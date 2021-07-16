İtalyanların köklü kulübüne dört dönem transfer yasağı

FIFA'dan yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle dört dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.
FIFA ayrıca Spezia'yı 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı. Spezia'nın cezası gelecek yıl ocak ayından itibaren başlayacak.
- "Bu karara şaşırdık"
- Spezia Başkanı Philip Raymond Platek yaptığı açıklamada verilen cezaya şaşırdıklarını söyledi. Platek, " FIFA'nın kulübümüze bu ağır transfer yasağını getirme kararına şaşırdık. Devam eden yasal işlemler nedeniyle konuyla ilgili daha fazla yorum yapamam, ancak taraftarlarımıza bu karara itiraz edeceğimizi ve takımımızın yıllar içinde rekabetçi kalmasını sağlamak için uygun önlemleri alacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
📌 Comunicato Ufficiale
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📌 Comunicato Ufficiale