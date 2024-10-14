A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı karşılaşmaya Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı gol sonrası verilen iptal kararı damga vurdu. Sporseverler, Hakan Çalhanoğlu'nun atmış olduğu golün neden iptal olduğunu merak ediyor. İşte penaltının iptal edilme sebebi...