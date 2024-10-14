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İzlanda'da mutlu son: A Milli Takımımız deplasmanda geriden gelerek kazandı |ÖZET

İzlanda'da mutlu son: A Milli Takımımız deplasmanda geriden gelerek kazandı |ÖZET

23:3914/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milliler dört golle kazandı.
Milliler dört golle kazandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 62. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P), 88. dakikada Arda Güler ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. İzlanda'nın gollerini ise 3. dakikada Oskarsson ve 83. dakikada Gudjohnsen kaydetti. Bu sonucun ardından Türkiye 10 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. İzlanda - Türkiye maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi.


Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milliler, 4-2 galip tamamladı.


Galibiyeti getiren golleri 62. dakikada İrfan Can Kahveci, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P), 88. dakikada Arda Güler ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

İzlanda'nın gollerini ise 3. dakikada Oskarsson ve 83. dakikada Gudjohnsen attı.


Kaptan Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada penaltı vuruşunda topu ağlara gönderse de ihlal nedeniyle geçerli sayılmadı.


Bu sonucun ardından Türkiye 10 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı.

Ay-yıldızlılar, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 8. maçtan ilk kez galibiyetle ayrıldı. (1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet)


İZLANDA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

İzlanda - Türkiye maçının özetini izlemek için


İZLANDA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU



ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU





#Türkiye
#İzlanda
#Uluslar Ligi

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