Spor Jess Thoruptan Trabzondaki atmosfer ile ilgili soruya iddialı cevap
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Jess Thorup'tan Trabzon'daki atmosfer ile ilgili soruya iddialı cevap

FC Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, yarın akşam oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Jess Thoruptan Trabzondaki atmosfer ile ilgili soruya iddialı cevap
​FC Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan FC Kopenhag takımında Teknik Direktör Jess Thorup ve orta saha oyuncusu Zeca maçın oynanacağı Medical Park Stadyumunda basın toplantısı düzenledi.

Danimarka takımının teknik direktörü, bütün oyuncularının antrenmanlarda iyi bir reaksiyon verdiğini, düşündükleri tek şeyin ise takımın Şampiyonlar Ligi’ne girip orada başarılı olması olduğunu belirtti.

Trabzonspor taraftarlarının oluşturacağı baskıya yönelik ise Thorup, "Geçen hafta maçta taraftarımız stadyumda oldukça iyi taraftar örneği sergiledi. Takımımız destekledi, motive etti. Burada da aynı şekilde olacaktır. Bu tür atmosfere oyuncularım alışıklar. Yarın güzel maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Thorup, maçın skoru için bir korkusunun olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Bizim sözlüğümüzde korku diye bir şey yok. Futbolcularımızın bireysel olarak sahada en yüksek şekilde kapasitelerini attırmak için bütün dikkatim bu yönde" diye konuştu.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Thorup, "2016 yılından beri katılamadığımız Şampiyonlar Ligi var. Buna çok yakınız. Bu kadar yakına gelmişiz, çok önemli. Dünyanın en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Liginde yer almamız için elimizden geleni yapmamız gerekiyor ve bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı
Zeca ise son maçtan sonra çok yorgun olduğunu ancak yeteri kadar dinlendiğini belirterek, "Kendimi fit hissediyorum. Maça hazırım" dedi.
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