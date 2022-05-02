Joachim Löw'ün yeni takımı belli oluyor

Sezon sonunda Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması beklenen Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, gözünü Fenerbahçe'nin de istediği Alman teknik adam Joachim Löw'e çevirdi.
PSG Joachim Löw'ün peşinde
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Paris Saint-Germain, Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte ve Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw ile yakından ilgileniyor.
- Şu anda Conte, Tottenham'dan ayrılmak istemiyor fakat PSG'den gelecek teklife göre de şartlar değişebilir. Eğer İtalyan hoca olmazsa PSG, rotasını Joachim Löw'e çevirecek. Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takımla çalışmak isteyen Löw'ün bu teklife sıcak bakacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında başı çeken Joachim Löw'ün, sarı-lacivertli kulüpten istediği transfer bütçesi ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında başı çeken Joachim Löw'ün, sarı-lacivertli kulüpten istediği transfer bütçesi ortaya çıktı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 16, 2022