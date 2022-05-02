Joachim Löw'ün yeni takımı belli oluyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı: Rabbime hamdediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda "Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.