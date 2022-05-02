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Joachim Löw'ün yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'nin de görüşmelerini sürdürdüğü Alman teknik adam Joachim Löw'ün yeni takımı belli oluyor. Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması beklenen Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in, Löw ile ilgilendiği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Joachim Löwün yeni takımı belli oluyor
Joachim Löw

Sezon sonunda Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması beklenen Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, gözünü Fenerbahçe'nin de istediği Alman teknik adam Joachim Löw'e çevirdi.

PSG Joachim Löw'ün peşinde

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Paris Saint-Germain, Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte ve Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw ile yakından ilgileniyor.

  • Şu anda Conte, Tottenham'dan ayrılmak istemiyor fakat PSG'den gelecek teklife göre de şartlar değişebilir. Eğer İtalyan hoca olmazsa PSG, rotasını Joachim Löw'e çevirecek. Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takımla çalışmak isteyen Löw'ün bu teklife sıcak bakacağı iddia edildi.

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