Fenerbahçe'de ibre Jorge Jesus ve İsmail Kartal'dan yana

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli takımın, Alman hocanın 40 milyon euro transfer bütçesi istemesi üzerine rotayı başka isimlere çevirdiği öğrenildi.

Jesus ile görüşmeler sıklaştı

Jorge Jesus ile görüşmelerini sıklaştıran Fenarbahçe'de, yöneticilerin Portekiz'e gittiği ve tecrübeli hocayla yeniden masaya oturacağı iddia edildi. Son görüşmede 7 milyon euro maaş isteyen Jesus'un bu rakamın altına inmesi beklenecek.

İsmail Kartal devam edebilir

Her ne kadar Fenerbahçe dünyaca ünlü isimlerle bir araya gelse de, şu anda takımın başında görev yapan İsmail Kartal'ın gelecek sezon da kalması gündemde yer alıyor. Ligde oynanılan son 10 maçta, 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kartal, gelecek sezon için en güçlü adaylar birisi konumunda.

SPOR Pereira'nın transfer listesi hacklendi: İstediği sürpriz isimler ortaya çıktı

SPOR Mancini'den Fenerbahçe ve Beşiktaş itirafı



