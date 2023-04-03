Joao de Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus açıklamalarda bulundu.

Enner Valencia'nın kaçırdığı penaltının maçın kırılma noktası olduğunu söyleyen, Portekizli çalıştırıcı, "Bana göre maçı değiştiren kilit an kaçan penaltıydı. Takım konstrasyonunu kaybetti ve rakibimiz her geldiği pozisyonda gol buldu. İkinci yarıda kötü bir performans sergiledik. Futbol bu sorumluluğu üstlenmek gerekiyor. Perşembe günü önümüzde başka bir maç var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor." dedi.

Beşiktaş karşından ikinci yarıda istedikleri oyunu sergiliyemediklerini belirten Joao de Deus, "Futbol bu. Maç içinde bir gelişme takımı olumsuz etkiliyor ve konsantrasyon kaybına neden oluyor. Şu anda bir açıklama bulmak anlamsız çünkü problemlerimizin neler olduğunu biliyoruz. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Yapmamız gereken şey ayağa kalmak." açıklamasında bulundu.

Joao de Deus, sözlerini şöyle tamamladı, "Çalışmamız gerekiyor. Bizler de takıma bu süreçte motivasyonu sağlayıp oynayacağımız maçlara kazanmamız gerekiyor."











