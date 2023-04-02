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Spor

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki: Bırakın bu işi artık

Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 4-2 yenildi. Maç sonunda Fenerbahçe taraftarları Yeni Şafak Spor olarak mikrofon uzattık. Fenerbahçe taraftarı ise yönetime tepki gösterdi.

23:53 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı

Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı

Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. Fenerbahçe maçtan 4-2 mağlup ayrıldı. Maç sonunda Fenerbahçe taraftarları Yeni Şafak Spor olarak mikrofon uzattık. Fenerbahçe taraftarı ise yönetime tepki gösterdi.

''Bıraksınlar bu işi'

Oldukça kızgın olan Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u ve yönetimini istifaya davet etti. Taraftar yönetime seslenerek ''Bırakın bu işi artık'' diye dert yandı.

''Aziz Yıldırım'ın ahını aldık''

Fenerbahçe taraftarı ayrıca Aziz Yıldırım dönemine atıfta bulunarak, ''Aziz Yıldırım döneminde böyle skorlar görmedik, Aziz Yıldırım'ın ahı aldık'' dedi. Ali Koç için ise ''Futboldan anlamıyor, takımı getirdiği hale bak, istifa etmesi gerek artık'' açıklamalarında bulundu. Bir başkası taraftar ise bugünü ''hayatının en kötü günü'' olarak anlattı.




#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Beşiktaş
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