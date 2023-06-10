Jorge Jesus geleceği hakkında konuştu: Kararımı başkana söyledim

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde yarın Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.





Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.





Başakşehir'i mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini belirten Jesus, "Türkiye Kupası her kulüp için çok değerli ve önemli bir kupa. Umarım yarın çok güzel bir maç ve atmosfer olur. Umarım takımım iyi bir performans sergiler. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıp kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.





"Geleceğimle ilgili kararımı başkana söyledim"

Taraftarın desteğinin önemli olduğunu belirten Jorge Jesus takımda geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Jesus açıklamasında, "Taraftarlar her takım için çok önemlidir. Taraftarlarımız bizim için yarın çok önemli olacak. Bizim yapmamız gereken şey terimizin son damlasına kadar savaşmak olacak. Geleceğimle ilgili kararımı başkana söyledim. Kendisi de biliyor. Bunu burada konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir final öncesindeyiz. Önemli olan konu ben değilim. Maçı konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



