Jorge Jesus: "Tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, tecrübe eksikliği yüzünden yenildiklerini söyledi. Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik"

"Bugün tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik. Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'ye göre çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda takımım harikaydı. Sevilla'nın bir pozisyonu dahi yoktu. Avrupa Ligi'nde bu pozisyonları atmazsanız, kazanamıyorsunuz"





"Bir maç daha var"

"İkinci yarı takım biraz konsantrasyonunu kaybetti. Yediğimiz golden bir tanesi taçtan geldi. Bir maç daha var. Hala şansımız var. Eğer kendi stadımızda oynayacağımız rövanşta bugün ilk yarıda oynadığımız gibi oynarsak bu sefer goller atacağımızı düşünüyoruz. Tur şu an daha zor durumda ama henüz bitmedi."





"Sevilla, bizimle kıyaslanamaz"

"Sevilla daha önce Avrupa Ligi'ni 6 kez kazandı. Bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz bile. Fenerbahçe'nin bu arenada çok fazla tecrübesi olmayan oyuncuları var. Ancak rövanş öncesi hala umudumuz var. Özellikle ilk yarı çok iyiydik."











