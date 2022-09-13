Joshua King neden asker selamı verdiğini açıkladı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Norveçli golcü Joshua King, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Neden asker selamı veriyor?

King, taraftarın kendisini sahiplenmesiyle ve gollerden sonra yaptığı asker selamıyla ilgili olarak, “Geleli henüz birkaç hafta olmuştu ve bir deplasman maçında ilk golümü attım ve asker selamı verdim. Bunu da taraftarlar için yaptım. Attığım ilk golden sonra da hem taraftarlarımız hem de kulübümüz için asker selamı verdim, çünkü şunu göstermek istedim; ben bu kulübün, bu taraftarın bir askeriyim. Taraftarlarımızı mutlu edebilmek için, onların yüzüne gülücük kondurabilmek için her şeyimi vermek istiyorum” dedi.

"Hepimiz aynı hedef için savaşıyoruz"

Fenerbahçe’ye şampiyonluk için geldiğini belirten Norveçli futbolcu, “Geldiğim ilk haftalardan itibaren gördüm ki takımdaki enerji de bu yönde. Bencillik yok, herkes aynı hedefe odaklanmış ki bunun da kupalar kazanmak için gerekli olduğunu düşünüyorum. Biliyoruz ki, bu takım daha fazlasını verebilecek. Bu sezon takıma çok fazla yeni futbolcu katıldı. Teknik direktörümüz istediği takımı oluşturdu. Forma rekabetinin sağlıklı bir şeydir. Hepimiz aynı hedef için savaşıyoruz bu da şampiyonluk” ifadelerini kullandı.

REKLAM