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Kaçkar Dağları'nda heliski etkinliğinde 12. hafta heyecanı

Kaçkar Dağları'nda heliski etkinliğinde 12. hafta heyecanı

12:3622/03/2025, Cumartesi
AA
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Rize'de Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" heyecanı devam ediyor. Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.
Rize'de Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" heyecanı devam ediyor. Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Rize'de Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" heyecanı devam ediyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri devam ediyor.


Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'ndaki yapılan heliski, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor. Heliski etkinliği, ocak ayının ikinci haftasında iki helikopterle başladı. Etkinliğin 12. haftasıyla birlikte 200'e yakın sporcu, Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı yaşadı.


Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olduğu bölgede güvenlik, sporcular için en üst seviyede tutuluyor.

Heliski etkinliğinin iki hafta sonra tamamlanması planlanıyor.

#Helikopterli kayak
#Kaçkar Dağları
#Rize

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