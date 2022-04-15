Karagümrüklü futbolcunun Trabzonspor yorumu bordo mavili taraftarları mest etti

Karagümrük'te kaleci Viviano, Trabzonspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İtalyan file bekçisi mücadele sonunda biraz gerginliğin olduğunu söylerken Trabzonspor ile ilgili dikkat çekici bir mesaj verdi.
İşte Viviano'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Bizim için zor bir maçtı. Rakibi de düşündüğümüz zaman özellikle. Güzel bir golle öne geçtik. Fırsatlar da yakaladık ancak ikinci yarıda rakip bizi zorladı."
- "Sezon başından beri aynı düşüncedeyim. Trabzonspor ligin en iyi takımı. Aslında bugün kazanmayı da hak ettiler. Umarım şampiyon olurlar. Çünkü hak ediyorlar."
- "Maç sonunda biraz gerginlik oldu ancak futbolda böyle şeyler olabilir"