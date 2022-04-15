Karagümrüklü futbolcunun Trabzonspor yorumu bordo mavili taraftarları mest etti

Karagümrük'te kaleci Viviano, Trabzonspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İtalyan file bekçisi mücadele sonunda biraz gerginliğin olduğunu söylerken Trabzonspor ile ilgili dikkat çekici bir mesaj verdi.

İşte Viviano'nun açıklamalarından öne çıkanlar;