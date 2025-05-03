Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat edildi

Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat edildi

16:083/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa ile Karşıyaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Lassa oyuncusu Luka Brajković (23) ile Karşıyaka oyuncusu Thomas Akyazılı (11) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa ile Karşıyaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Lassa oyuncusu Luka Brajković (23) ile Karşıyaka oyuncusu Thomas Akyazılı (11) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Thomas Akyazılı'nın bel fıtığı ameliyatı olduğu bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akyazılı'nın son üç aydır patlamış bel fıtığına rağmen takımını yalnız bırakmamak için süreci ameliyatsız atlatmaya çalıştığı belirtildi.


Akyazılı'nın, sağlık ekibinin yoğun çabalarıyla sahada kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak son günlerde artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat edilmesi gereken oyuncumuzun ameliyatı kulüp doktorumuz Ahmet Cemil Turan tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



#Karşıyaka Basketbol
#Thomas Akyazılı
#Basketbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı neydi?