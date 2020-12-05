Kartal’ın zirve inadı

Süper Lig’de Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle gövde gösterisi yapan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçti. Mensah, Atiba ve Aboubakar’ın attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak üst sıralara tırmanan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında da üstün bir futbol sergiledi. Mensah, Atiba ve Aboubakar’ın golleriyle galibiyete ulaşan Beşiktaş, son oynadığı 3. maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.
20. dakikada Ghezzal’ın vuruşunda top Brecka’nın koluna çarptı. Hakem devam kararı verirken, Beşiktaş penaltı bekledi. VAR’da incelenen pozisyonda herhangi bir ihlal tespit edilmedi. 22’de soldan son çizgiye hareketlenen N’Koudou’dan önce kalesini terk eden Ramazan açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önledi. 45+3’de Aboubakar’ın soldan ortasında kaleciden dönen topu Mensah filelere göndererek ilk yarıyı Beşiktaş’ın 1-0 önde tamamlamasını sağladı. 49’da Rıdvan’ın soldan ortasında Atiba’nın vuruşunda kaleciden dönen topu Ghezzal içeri ortalarken, Mensah’ın rövaşata vuruşu üstten auta gitti. 51’de sağdan Rosier’in ortasında Mensah’ın vuruşu yine auta gitti.64’de Tırpan’ın uzaktan sert şutunu kaleci Utku yatarak direk dibinden kornere çeldi. 68. dakikada sağdan Ghezzal’ın ortasında ön direkte topa dokunan Atiba skoru 2-0’a getirdi. 75’de Rosier’in sağdan ortasında Aboubakar kagfaşya topu ağlara yolladı: 3-0.
Taraftar uygulamasının testi yapıldı
Beşiktaş, pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınladı. Siyah-beyazlılar bu özel proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarların unutulmaz bir anıya sahip olmasını sağlayacak. Projenin pilot uygulaması, Kasımpaşa maçında yapıldı. Uygulama kapsamında, ebediyete intikal etmiş; kurucular, başkanlar ve taraftarlar ile 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park’ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları, led ekranlarda yayınlandı.
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