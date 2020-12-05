Kartal’ın zirve inadı

Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak üst sıralara tırmanan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında da üstün bir futbol sergiledi. Mensah, Atiba ve Aboubakar’ın golleriyle galibiyete ulaşan Beşiktaş, son oynadığı 3. maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi Türkiye için hayal oluyor: Kritik eşiğin altına düştük Süper Lig'de şampiyon olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi meselesi ortadan kalkıyor. Son yıllarda ülke puanına olumlu katkı veremeyen takımlarımızı gelecekte zor bir süreç bekliyor.Ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerileyen Türkiye, şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'ne gönderemeyecek. Geçtiğimiz sezon 11. sıraya gerileyen ve bu kritik eşikte kalınması gerektiği yönünde telkinlerde bulunan takımlarımız aldığı başarısız sonuçların ardından ülke puanının 13. sıraya gerilemesine neden oldu.Buna göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan takımımız için bir sorun gözükmüyor. Ancak 2021-2022 sezonunu şampiyon bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edemeyecek ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.Türkiye'nin yeniden bu hakkı elde edebilmesi için 10. sıraya yükselmesi gerekiyor. 11. sırada yer alıp direkt katılım sağlamamız ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın liginde de bu hakkı elde etmesiyle ilgili.Avrupa kupalarında sezonu 11. sıranın altında tamamladığımız takdirde 2021/22 sezonunda ligi şampiyon tamamlayan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak! 👀 pic.twitter.com/4W7R5P1hAY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 4, 2020

20. dakikada Ghezzal’ın vuruşunda top Brecka’nın koluna çarptı. Hakem devam kararı verirken, Beşiktaş penaltı bekledi. VAR’da incelenen pozisyonda herhangi bir ihlal tespit edilmedi. 22’de soldan son çizgiye hareketlenen N’Koudou’dan önce kalesini terk eden Ramazan açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önledi. 45+3’de Aboubakar’ın soldan ortasında kaleciden dönen topu Mensah filelere göndererek ilk yarıyı Beşiktaş’ın 1-0 önde tamamlamasını sağladı. 49’da Rıdvan’ın soldan ortasında Atiba’nın vuruşunda kaleciden dönen topu Ghezzal içeri ortalarken, Mensah’ın rövaşata vuruşu üstten auta gitti. 51’de sağdan Rosier’in ortasında Mensah’ın vuruşu yine auta gitti.64’de Tırpan’ın uzaktan sert şutunu kaleci Utku yatarak direk dibinden kornere çeldi. 68. dakikada sağdan Ghezzal’ın ortasında ön direkte topa dokunan Atiba skoru 2-0’a getirdi. 75’de Rosier’in sağdan ortasında Aboubakar kagfaşya topu ağlara yolladı: 3-0.

Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştık Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği ve transfer çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım""Derbide Beşiktaş'ın canı yandı. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım. Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Keşke Fenerbahçe Kulübü, ben açıklama yapmadan açıklama yapsaydı. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük." Alper Pirşen: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı"Düzeltmemiz gereken şartlar var"''Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.''"Dorukhan'ın ayrılacağını düşünmüyorum""Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum.''"Sergen Yalçın istediği kadar takımın başında kalabilir""Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş takımının başında kalabilir. Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var.""Ljajic bana söz verdi"''Futbolcularımız Beşiktaş'ı çok seviyor. Hiçbiri gitmek istemiyor. Ljajic bana "Mucizeler yaratacağım, söz veriyorum düzeleceğim" dedi. Keşke Vida ve Ljajic ücretlerinde indirim yapsa.''Beşiktaş'ın yıldızı locaları çıldırttı: Eli belinde ısındı"Cenk Tosun'a kapımız açık"''Başkalarına göre olabilir ama bana göre Aboubakar'ın sakatlığı yok. Rosier'i beğeniyorum, satmak isterlerse alırız. İmkan olursa, Cenk Tosun'a kapımız açık.''Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı"Atakan'ı zor aldım"''Atakan Üner'den çok umutluyum, Altınordu'dan zor aldım. Ahmet ve Alpay'ı Aytemiz Alanyaspor yerine 3. Lig'de bir takıma mı verseydim?''"Avcı ile uzlaşacağız"''Abdullah Avcı ile uzlaşma yolu bulacağız. 3 yıllık 12 milyon TL anlaşma. İş bulana kadar parası Beşiktaş tarafından ödenir. Eksik varsa Beşiktaş karşılar diye kontratında yazıyor zaten. Çözeriz ama. Kontratını yeni yaptı."Atiba örnek sporcu ''Atiba, Türk gençlerine örnek olabilecek çok iyi bir sporcu. Atiba'nın heykelini diksinler, ben de başında dikilirim.''

Taraftar uygulamasının testi yapıldı

Beşiktaş, pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınladı. Siyah-beyazlılar bu özel proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarların unutulmaz bir anıya sahip olmasını sağlayacak. Projenin pilot uygulaması, Kasımpaşa maçında yapıldı. Uygulama kapsamında, ebediyete intikal etmiş; kurucular, başkanlar ve taraftarlar ile 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park’ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları, led ekranlarda yayınlandı.