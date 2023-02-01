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Spor

ÖZET | Kasımpaşa-Giresunspor: 5-1

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa kendi evinde Giresunspor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip 4 maç sonra ligde maç kazandı. Kasımpaşa-Giresunspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

19:02 . 1/02/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Kasımpaşa'nın gol sevinci

Kasımpaşa'nın gol sevinci

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Giresunspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip 4 maç sonra ligde maç kazandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 14. dakikada Fall, 29. dakikada Eysseric (P), 45+5 (P) ve 66'da Aytaç Kara ile 50. dakikada Ben Ouanes attı. Konuk ekibin tek golünü ise 10. dakikada Savicevic attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 22'ye çıkartırken, Giresunspor 21 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımpaşa, Hatayspor'a konuk olurken, Giresunspor Kayserispor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa-Giresunspor maç özeti

  • 9. dakikada Savicevic’in ceza yayının hemen gerisinden yerden sert şutunda kaleci Erdem, TOPU kornere çeldi.
  • 10. dakikada Kasımpaşa savunmasının kaptırdığı topu önünde bulan Savicevic’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1
  • 14. dakikada Ben Ouanes’in sağdan ortasında Fall, ceza sahası içi sağ çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
  • 26. dakikada Tirpan’ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kaleci Onurcan’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını işaret etti.
  • 28. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Eysseric’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak, sağ kale direğinin dibinden filelere gitti. 2-1
  • 45. dakikada Tirpan’ın sağ taraftan ortasında Bilazer’in şut çektiği sırada Eysseric yaptığı faul sonrası, top dışarı çıktı. Ardından VAR’dan gelen uyarı neticesinde hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.
  • 45+4. dakikada beyaz noktanın başına gelen Aytaç Kara topu ağlara gönderdi. 3-1

Kasımpaşa-Giresunspor maç özeti izle


#Kasımpaşa
#Giresunspor
#SÜPER LİG
1 hour ago
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ÖZET | Kasımpaşa-Giresunspor: 5-1
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