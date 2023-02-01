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Kasımpaşa'nın gol sevinci
Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Giresunspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip 4 maç sonra ligde maç kazandı.
Kasımpaşa'nın gollerini 14. dakikada Fall, 29. dakikada Eysseric (P), 45+5 (P) ve 66'da Aytaç Kara ile 50. dakikada Ben Ouanes attı. Konuk ekibin tek golünü ise 10. dakikada Savicevic attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 22'ye çıkartırken, Giresunspor 21 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımpaşa, Hatayspor'a konuk olurken, Giresunspor Kayserispor'u ağırlayacak.
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