Kasımpaşa'nın yeni sol bekinden dikkat çeken istatistik

Kasımpaşa'nın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada Tunuslu sol bek Oussama Haddadi, yaptığı 2 asistle maçın yıldızlarından biri oldu.

Sezon ortasında AL-Ettifaq'tan kiralanan futbolcu, Süper Lig'de toplamda 4 asiste ulaşırken sosyal medyada 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak olumlu yorumlar paylaşıldı.

Sezon başında bedelsiz olarak Suudi Arabistan ligine giden oyuncunun Türkiye'den birçok takıma teklif edildiği belirtilirken Kasımpaşa'nın Ocak ayında oyuncunun menajerini ikna ettiği ve kadrosuna kattığı aktarıldı.

Oussama Haddadi, Tunus Milli Takımı formasını 24 kez giymişti.