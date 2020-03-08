SÜPER LİG

Kasımpaşa'nın yeni sol bekinden dikkat çeken istatistik

Kasımpaşa'nın Ocak ayında kadrosuna kattığı Oussama Haddadi, Kayserispor ile oynanan karşılaşmada Süper Lig'deki 7. maçına çıktı. Tunuslu sol bek, bu mücadelede 2 asit yaparken ligdeki asist sayısını 4'e çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Oussama Haddadi, devre arasında kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

​Oussama Haddadi, devre arasında kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Kasımpaşa'nın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada Tunuslu sol bek Oussama Haddadi, yaptığı 2 asistle maçın yıldızlarından biri oldu.

Sezon ortasında AL-Ettifaq'tan kiralanan futbolcu, Süper Lig'de toplamda 4 asiste ulaşırken sosyal medyada 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak olumlu yorumlar paylaşıldı.

Sezon başında bedelsiz olarak Suudi Arabistan ligine giden oyuncunun Türkiye'den birçok takıma teklif edildiği belirtilirken Kasımpaşa'nın Ocak ayında oyuncunun menajerini ikna ettiği ve kadrosuna kattığı aktarıldı.

Oussama Haddadi, Tunus Milli Takımı formasını 24 kez giymişti.

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