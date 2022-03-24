Katar yolunda zorlu sınav

Milli Futbol Takımımız, Katar’da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile bugün karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve play-off oynama hakkı elde eden ay yıldızlılarımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Dragao Stadyumu’nda Türkiye saati ile 22.45’te Portekiz’in konuğu olacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım’da hafif sakatlıkları bulunan ve pazartesi günü takımdan ayrı bireysel antrenman yapan Merih Demiral ve Serdar Aziz, önceki gün basına kapalı yapılan antrenmanda ise takımla çalışırken, maçta forma giyebilecekleri öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya’da mücadele edecek. Milliler kaybetmesi halinde ise aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek.

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Gözler Ronaldo'da olacak

Portekiz’de gözler kuşkusuz dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun üzerinde olacak. Türkiye’ye karşı sahada olması beklenen 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile 32 resmi maça çıkarken, 18 kez fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına da 3 asist yaptı. Yıldız oyuncunun, büyük olasılık profesyonel futbolculuk kariyerindeki muhtemel son Dünya Kupası şansı olması nedeniyle Katar bileti almak için konsantre olduğu belirtiliyor.

Portekiz’de orta saha oyuncusu Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes sakatlığı, stoper Pepe ise Kovid-19’a yakalanması nedeniyle karodan çıkartıldı. Yerlerine Vitinha, Jose Sa ve Tiago Djalo kadroya dahil edildi.

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