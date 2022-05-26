Spor Kayserispor - Sivasspor | CANLI
FUTBOL FUTBOL

Kayserispor - Sivasspor | CANLI

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ve Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor - Sivasspor | CANLI
Kayserispor - Sivasspor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta iki komşu kentin takımları; Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, 60. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olabilmek için kozlarını paylaşacak. Kayseri temsilcisi, 2007-2008 yılında penaltılarda Gençlerbirliği'ne 11-10 üstünlük kurarak kazandığı kupadan sonra organizasyondaki ikinci zaferini arayacak. Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösterdiği Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Kayserispor'un 11'i;

  • Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur, Onur, Campanharo, Akdağ, Attamah, Thiam, Emrah, İlhan

Sivasspor'un 11'i;

  • Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Hakan, Fajr, Ulvestad, Gradel, Erdoğan, Yatabare


Türkiyede satışta

Türkiye'de satışta

Fiyatı belli oldu: Tasarımda dikkat çeken detaylar...
Kiracılara müjde

Kiracılara müjde

​E-Devlet'e geliyor: Ev sahipleri istediği gibi zam yapamayacak.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Donetsk ve Luhanskta tam kontrol sağlamaya çalışıyor

Emniyet önündeki şüpheli şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Onlarca şairin katılacağı şiir festivali 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki.

​Erdoğan Macron ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesini görüştü

Gezi tutkunlarına eşsiz manzarayla yolculuk fırsatı sunuyor.

Ejder ve Yörük'ü seçtiler: Dünyanın gözü onların üzerinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.