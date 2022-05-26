Kayserispor - Sivasspor | CANLI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta iki komşu kentin takımları; Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, 60. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olabilmek için kozlarını paylaşacak. Kayseri temsilcisi, 2007-2008 yılında penaltılarda Gençlerbirliği'ne 11-10 üstünlük kurarak kazandığı kupadan sonra organizasyondaki ikinci zaferini arayacak. Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösterdiği Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Kayserispor'un 11'i;

Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur, Onur, Campanharo, Akdağ, Attamah, Thiam, Emrah, İlhan

Sivasspor'un 11'i;

Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Hakan, Fajr, Ulvestad, Gradel, Erdoğan, Yatabare