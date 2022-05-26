Türkiye Kupası'nda 60. kupa Sivasspor'un oldu: Finalde tam 5 gol atıldı Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup etti ve Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Sivasspor, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

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