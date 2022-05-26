Türkiye Kupası'nda 60. kupa Sivasspor'un oldu: Finalde tam 5 gol atıldı

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Maçtan dakikalar;
1. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Grandel'in yaptığı ikinci vuruşta ise kaleye paralel giden meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
14. dakikada gelişen Yukatel Kayrerispor atağında Mustafa Pektemek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Appindangoye'den döndü.
25. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
GOL!
- 33. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ramazan Civelek, ceza yayının sağ tarafında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.
38. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına kale önünde müsait durumda bulunan Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
43. dakikada Yukatel Kayserispor ikinci gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda, top yan direğe çarparak dışarı gitti.
58. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan ortasında kaleci Ali Şaşal’dan seken topa Olivier Kemen’in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali’de kaldı.
GOL!
- 60. dakikada orta sahadan Max Gradel’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare meşin yuvarlağı kafa indirdi. Kale önünde topla buluşan Appindangoye’nin kaleci Silviu Lung ile karşı karşıya kalıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
71. dakikada sol kanattan Mame Thiam içeri girip son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra Uğur Çiftçi topu kornere gönderdi.
80. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ortasında ön direkte Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşunda kaleci Silviu Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL!
- 95. dakikada Faycal Fajr’ın pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Max Grandel’in ceza sahası içine girip sağ uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
GOL!
- 107. dakikada Majid Hosseini’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen İlhan Parlak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
GOL!
- 113. dakikada Faycal Fajr’ın ara pasında ceza sahası içi sağında topu alan Kayode bekletmeden topu içeriye aktardı. Kale önünde Konate vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup etti ve Türkiye Kupası şampiyonu oldu
▪Sivasspor, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek pic.twitter.com/EJmD6FWQu0
Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 mağlup etti ve Türkiye Kupası şampiyonu oldu