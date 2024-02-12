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Spor

Kayseri'de sessiz gece: Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselterek averajla Trabzonspor'un arkasında 4. sırada yer aldı. Kayserispor - Beşiktaş maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:50 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:51 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayseri'de kazanan çıkmadı.
Kayseri'de kazanan çıkmadı.

Beşiktaş, Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.


Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselterek averajla Trabzonspor'un arkasında 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise 29 puanla 12. sıraya yükseldi.


Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Başakşehir'e konuk olacak.


KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Kayserispor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

#Beşiktaş
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
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