Kayseri'de kazanan çıkmadı.
Beşiktaş, Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselterek averajla Trabzonspor'un arkasında 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise 29 puanla 12. sıraya yükseldi.
Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Başakşehir'e konuk olacak.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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1 saat önce