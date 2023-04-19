Süper Lig'de Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kayserispor'un ev sahibi olduğu maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar 1 puanı paylaştı.





Kayserispor ile Kasımpaşa, Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı karşılaşmanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında taraflar karşılıklı ataklar yapsa da gol bulamadı ve soyunma odasına beraberlikle girdiler. İkinci yarının ilk kısmında Kayserispor kalesinde atakları yoğunlaştıran Kasımpaşa aradığı golü bulamadı. Maçın sonlarına doğru karşılıklı pozisyonların yaşandığı karşılaşma 0-0 bitti. Kasımpaşa'da 90+3'te Djilobodji kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.





Bu skorla birlikte Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, puanını 45'e yükseltti ve 7. sıradaki yerini korudu. Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ise puanını 33'e yükseltti.





Kayserispor-Kasımpaşa maç özeti