Kayserispor Trabzonspor'a hazırlanıyor

16:5030/09/2025, Salı
AA
Slovak oyuncu Laszlo Benes de çalışmalarda yer aldı.
Slovak oyuncu Laszlo Benes de çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.


Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarın sürdürecek.


Kayserispor, 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Papara Park Stadı'nda Trabzonspor'a konuk olacak.






#Süper Lig
#Kayserispor
#Trabzonspor
