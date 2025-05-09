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Kayserispor üç puan alırsa ligde kalıyor

Kayserispor üç puan alırsa ligde kalıyor

12:569/05/2025, Cuma
IHA
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Kayserispor ligde kalmaya bir galibiyet uzaklıkta.
Kayserispor ligde kalmaya bir galibiyet uzaklıkta.

Kayserispor; bu hafta oynayacağı Antalyaspor maçını kazandığı takdirde matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyecek.

Süper Lig’de mücadele veren ve bu sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, hedefe ulaşmak üzere. Sarı kırmızılılar; bu hafta sahasında oynayacağı Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılması halinde rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı garantilemiş olacak. 32 maçta hanesine 41 puan yazdıran Kayserispor, sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala küme düşme potası içerisinde bulunan Sivasspor ve Bodrumspor ile arasında 10 puanlık farka sahip.


Kayserispor ile Antalyaspor arasındaki maç 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Maç saat 20.00’de başlayacak.



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