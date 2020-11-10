Samet Aybaba Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi.



"Taraftarımızın içi rahat olsun"

Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor Süper Lig’in 8.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da mağlubiyetin faturası Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında yaptığı açıklamasında Brezilyalı futbolcuya ceza verilmesi için yönetime öneri götüreceğini söyledi."Verilecek cezalar var"Tokgöz, "Hatayspor’u tebrik ediyorum. Bizim kazanmamız gereken maçtı. Maalesef 3 puanı kaybettik. Tabii ki bunun sorumluları var. Verilecek cezalar var" dedi."O kartı görmemeliydi"Maçın kırılma anı olarak Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olduğunu söyleyen Mustafa Tokgöz, "Her ne olursa olsun, böyle profesyonel bir oyuncu defansa yardım etmek amacıyla da olsa o kartı görmemeliydi. Ben şahsen bu karttan ötürü Pedro’ya ceza verilmesi için yönetim kuruluna öneride bulanacağım" ifadelerini kullandı.Henrique özrü dilediKırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür yazısı yayımladı. Brezilyalı futbolcu, "Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarımdan af diliyorum. Kötü bir zamandı. Her zaman sizinle olacağım. Tekrar özür diliyorum" paylaşımında bulundu.Hatayspor'a Kayseri deplasmanında tek gol yetti