Samet Aybaba Süper Lig'e geri döndü

Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samat Aybaba ile anlaşmaya vardı. Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, deneyimli teknik adamın resmi sözleşmeye imza atacağını açıkladı.
Haber MerkeziAA
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.
Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi.
"Taraftarımızın içi rahat olsun"
Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
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