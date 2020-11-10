SÜPER LİG

Kayserispor'un yeni teknik direktörü kim oldu?

Samet Aybaba Süper Lig'e geri döndü

Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Samat Aybaba ile anlaşmaya vardı. Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, deneyimli teknik adamın resmi sözleşmeye imza atacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Aybaba, daha önce 3 farklı dönemde Kayserispor'u çalıştırmıştı.

Aybaba, daha önce 3 farklı dönemde Kayserispor'u çalıştırmıştı.

Fotoğraf: Volkan Kaşik / AA

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi.


"Taraftarımızın içi rahat olsun"

Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor
Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor

Süper Lig’in 8.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da mağlubiyetin faturası Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında yaptığı açıklamasında Brezilyalı futbolcuya ceza verilmesi için yönetime öneri götüreceğini söyledi."Verilecek cezalar var"Tokgöz, "Hatayspor’u tebrik ediyorum. Bizim kazanmamız gereken maçtı. Maalesef 3 puanı kaybettik. Tabii ki bunun sorumluları var. Verilecek cezalar var" dedi."O kartı görmemeliydi"Maçın kırılma anı olarak Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olduğunu söyleyen Mustafa Tokgöz, "Her ne olursa olsun, böyle profesyonel bir oyuncu defansa yardım etmek amacıyla da olsa o kartı görmemeliydi. Ben şahsen bu karttan ötürü Pedro’ya ceza verilmesi için yönetim kuruluna öneride bulanacağım" ifadelerini kullandı.Henrique özrü dilediKırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür yazısı yayımladı. Brezilyalı futbolcu, "Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarımdan af diliyorum. Kötü bir zamandı. Her zaman sizinle olacağım. Tekrar özür diliyorum" paylaşımında bulundu.Hatayspor'a Kayseri deplasmanında tek gol yetti

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kararında Orhan Ak detayı
Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kararında Orhan Ak detayı

Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gidecek. Bordo-mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak.Orhan Ak etkisiTeknik direktör arayışlarında olan Fraport TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı'nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak'ın etkisi oldu. Ak'ın Abdullah Avcı'ya, "Trabzon ve Trabzonspor'da başarılı olabiliriz" sözleri de Avcı'nın kararını etkiledi.Daha az maaşa Trabzonspor'aÖte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

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