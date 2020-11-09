SÜPER LİG

Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor

Hes Kablo Kayserispor Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Hatayspor maçında kırmızı kart gören Pedro Henrique’ye ceza verilmesi için yönetime öneri getireceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Pedro Henrique bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 gol attı.

Pedro Henrique bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 gol attı.

Süper Lig’in 8.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da mağlubiyetin faturası Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında yaptığı açıklamasında Brezilyalı futbolcuya ceza verilmesi için yönetime öneri götüreceğini söyledi.

"Verilecek cezalar var"

Tokgöz, "Hatayspor’u tebrik ediyorum. Bizim kazanmamız gereken maçtı. Maalesef 3 puanı kaybettik. Tabii ki bunun sorumluları var. Verilecek cezalar var" dedi.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz
DHA

"O kartı görmemeliydi"

Maçın kırılma anı olarak Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olduğunu söyleyen Mustafa Tokgöz, "Her ne olursa olsun, böyle profesyonel bir oyuncu defansa yardım etmek amacıyla da olsa o kartı görmemeliydi. Ben şahsen bu karttan ötürü Pedro’ya ceza verilmesi için yönetim kuruluna öneride bulanacağım" ifadelerini kullandı.

Henrique özrü diledi

Kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür yazısı yayımladı. Brezilyalı futbolcu, "Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarımdan af diliyorum. Kötü bir zamandı. Her zaman sizinle olacağım. Tekrar özür diliyorum" paylaşımında bulundu.

Pedro Henrique özür açıklamasını İngilizce yaptı.
Pedro Henrique özür açıklamasını İngilizce yaptı.

Hatayspor'a Kayseri deplasmanında tek gol yetti
Hatayspor'a Kayseri deplasmanında tek gol yetti

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 64. dakikada Mame Diouf'un attığı golle 1-0 kazandı.Ayrıca karşılaşmanın 54. dakikasında Pedro Henrique 54. dakikada gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kartla takımı Kayserispor'u 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 11'e yükseltirken, Kayserispor ise 6 puanda kaldı. Hatayspor milli aranın ardından sahasında Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Galatasaray'ın konuğu olacak.

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