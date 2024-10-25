Kenan Yıldız: Böyle bir şeyi hayal bile edemezdim

FIFA'nın sitesinde yer alan röportajında birçok konuya değinen 19 yaşındaki Kenan Yıldız, Juventus ve A Milli Takım performansının yanı sıra 2026 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.





Milli takım formasıyla Almanya'ya attığı goldeki duygularını paylaşan genç oyuncu, "Gol attığım anda herkesin duygularımı gördüğünü düşünüyorum. Hayatım boyunca futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Golün ardından kalabalığın sesini duymak muhteşemdi. Bütün stat sanki Türk taraftarlardan oluşmuş gibiydi" ifadelerini kullandı.





2026 Dünya Kupası'nda yer almak istediklerinin altını çizen Kenan, "Umarım orada olacağız ve herkesi gururlandıracağız. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok ister. Onların da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Çünkü her yerdeler" görüşlerine yer verdi.













"Arda büyük bir futbolcu"





A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kendisine güven verdiğini vurgulayan Kenan, "O bana kendimi gösterme inancını veren ilk antrenörlerden biriydi. Bize pek çok taktik veriyor ama aynı zamanda oyunumu oynamamı da istiyor. Ona çok minnettarım." açıklamasını yaptı.





Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında da konuşan Kenan, şunları söyledi:





"Arda büyük bir futbolcu, özel bir tekniği var. Onun nitelikleri gerçekten muhteşem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımda olduğumuz her an gerçekten çok eğlenceli olduğumuzu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel, umarım uzun yıllar böyle devam ederiz."

Kenan Yıldız & Arda Güler





"Amerika'ya gitmek beni heyecanlandırıyor"





Dünya Kupası'nda hem kendisinin hem de Arda Güler'in yer alacak olmasıyla ilgili de açıklamada bulunan Kenan Yıldız, "Bu konuda çok şey öğrendim ve yeni bir şey için, Amerika'ya gitmek beni heyecanlandırıyor. Bundan keyif alıp, iyi bir turnuva olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Milli takım ile ilgili duygularını da paylaşan genç futbolcu, "Kendimize inanıyoruz, takımımıza inanıyoruz, taraftarlarımıza inanıyoruz. Milli takıma her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum. Hepimiz bir aradayız ve birçok şeyi yapmaya açız. Daha büyük adımlar atmaya devam etmek istiyorum. Annemi ve babamı gururlandırmak, kendimi gururlandırmak ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bu duygu muhteşem" diyerek sözlerini tamamladı.



















