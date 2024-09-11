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Spor

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray’a veda: 'Benim için yeri çok farklı'

Portekiz temsilcisi Benfica’ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray teknik heyeti ve futbolcularla Florya’da vedalaştı. Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların kendisi için farklı olduğu belirterek, "Sahada her zaman yüzde 100’ümü vermeye çalıştım. Bundan sonraki hedeflerim hem kendim için aynı zamanda Galatasaray camiasını, taraftarını gururlandırmak olacak" dedi.

11:05 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:57 - 11/09/2024 Çarşamba
IHA
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti

Galatasaray’dan 12 milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılıların teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanları ile vedalaştı.


"Buranın benim için yeri çok farklı"

Galatasaray, sosyal medya hesabından vedayla ilgili video paylaştı. Burada konuşma yapan Aktürkoğlu, "Portekiz’e gitmeden önce son günümde sizi görmek istedim. Çünkü buranın benim için yeri çok farklı, Galatasaray’ın benim için yeri çok farklı. Çok güzel arkadaşlıklar, duygular biriktirdim hem bu sahada hem stadyumda. Herkesin benim üzerimde çok emeği var. O yüzden herkese teşekkür ederim. Ben Kerem Aktürkoğlu olduysam bu tek başına olmuş bir şey değil. Galatasaray’ın benim üzerimde çok emeği olduğu için bu formaya, armaya, camiaya çok büyük borcum var. Bu borcu da burada oynarken belki ödeyememiş olabilirim, ödemeye çalıştım. Sahada her zaman yüzde 100’ümü vermeye çalıştım. Bundan sonraki hedeflerim hem kendim için aynı zamanda Galatasaray camiasını, taraftarını ve sizleri gururlandırmak olacak. Beni ben olduğum için, kabul ettiğiniz için, davranışlarımı, bazen istemeden kırdığım, üzdüğüm biri varsa beni affetsin. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, kendinize çok iyi bakın. Hak etmiş olduğumuz 2 şampiyonluğun üzerine 3. şampiyonluğu da bir taraftar olarak sizi destekleyerek izleyeceğim" diye konuştu.


"Çok başarılı olacağına inanıyorum"

Okan Buruk ise, "İdeallerin vardı, istiyordun. Belki transferin son gününde gerçekleşti ama çok başarılı olacağına inanıyorum. Orada hem Galatasaray’ı hem de Türkiye’yi temsil edeceksin. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.


Vedalaştığı sırada duygu dolu anlar yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, son olarak sahada takım arkadaşlarının oluşturduğu koridorun arasından geçerek tesislerden ayrıldı.





#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
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