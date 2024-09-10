Kerem Aktürkoğlu Portekiz basınını salladı: ‘Ağız sulandırdı’

A Milli Futbol Takımı dün akşam UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta evinde İzlanda’yı konuk etti. Maç ay-yıldızlıların 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu hat trick yaparak hem maça hem de Portekiz basınına damga vurdu. Portekizliler manşetlerinde milli futbolcuyu övgüye boğdu. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Portekiz spor basını, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. haftasında İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı.



2 / 8 Record ve Ojogo gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nun başarısını manşetlerinden verirken, diğer gazeteler de iç sayfalarında geniş yer ayırdı.



3 / 8 "Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı.



4 / 8 Kerem'in maç sonrasında yaptığı açıklamalarda "En alt liglerden geldim ve şimdi Benfica'dayım." şeklindeki sözü öne çıkarıldı.



5 / 8 Ojogo "Aktürkoğlu hat-trick yaptı.", Abola "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu.

6 / 8 Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi.", Publico "Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba dedi." ifadelerini kullandı.

7 / 8 Yapılan yorumlarda "Benfica'nın forveti, ustaca bir futbolla Türkiye'yi galibiyete taşıdı.