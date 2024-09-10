Kerem Aktürkoğlu'ndan hat-trick sonrası ilk açıklama "Tek başıma..."

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.





Galibiyeti getiren golleri 2, 52, ve 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu (3) attı.





Sergilediği performansla maça damga vuran Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.





Kerem Aktürkoğlu şöyle konuştu;

"Türkiye her zaman zirveye oynamalı. B Ligi'nde yükselmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz hedeflere ulaşırız. İptal edilen gole ben de çok üzüldüm. Neyse ki sonunda 3 gol attım. Çok mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tek başıma yapmadım."





"Taraftarımıza armağan olsun. Önemli olan galibiyet, halkımızın mutlu olması. Biz de bu konuda çalışıyoruz. İnşallah istediklerimizi elde ederiz."





"Benim için yeni bir macera başlıyor. Geriye kalan 4 yılda birlikte benimle yürüyenlere teşekkür ederim. Onların desteği ve emeği ile buralara kadar geldim. Herkesin üzerimde emeği var. Herkese tek tek teşekkür ederim. Sadece benim başarım değil. İnşallah orada da hayal ettiklerimi başarırım. Güzel şeyler yaşatırım ülkeme ve beni sevenlere. Sevenlerim de benimle geleceği için çok ayrılık olarak bakmıyorum."





"Bu özel bir günde böyle bir galibiyet almak, İzmir halkına ve Türkiye'ye armağan etmek bizim için önemliydi. Bunu da konuşmuştuk, armağan olsun."



















