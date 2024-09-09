İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi: Sosyal medyayı salladı

Kerem Aktükroğlu'nun İzlanda maçında sergilediği performansın ardından Galatasaraylı futbolseverler büyük pişmanlık yaşadı. Kerem'in satılmaması gerektiğini ifade eden taraftarlar yönetime tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Bazı taraftarlar ise milli futbolcunun çok ucuza satıldığını ifade etti.