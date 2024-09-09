İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi: Sosyal medyayı salladı

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu attığı 3 golle gecenin yıldızı oldu.
Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bedelle transfer olan milli oyuncu, İzlanda ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmaya çok etkili başlayan yıldız futbolcu, ilk dakikalarda milli takımımızı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda etkili performansını devam ettiren Kerem Aktürkoğlu, maçı kopartan golleri atarak milli takımımızın Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 puanını almasında büyük rol aldı.
- Kerem Aktükroğlu'nun İzlanda maçında sergilediği performansın ardından Galatasaraylı futbolseverler büyük pişmanlık yaşadı. Kerem'in satılmaması gerektiğini ifade eden taraftarlar yönetime tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Bazı taraftarlar ise milli futbolcunun çok ucuza satıldığını ifade etti.