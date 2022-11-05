Sahaya giren taraftarlar futbolcuyu sakatladı: Oyuncu hastaneye kaldırıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta karşılaşmasında, Kocaelispor sahasında Van Spor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve haftayı lider tamamladı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Tayfun Aydoğan, 35. dakikada Cem Ekinci, 58. dakikada Samed Ali Kaya ve 85. dakikada Beykan Şimşek kaydetti. Van Spor'un gollerini ise 46. dakikada Muhammed Ali Doğan ve 87. dakikada Barış Sağır attı.
Kocaelispor maçında sahaya giren taraftarlar futbolcu Yusuf Cihat Çelik'i sakatladı
- Mücadelenin son düdüğünün ardından, bazı taraftarlar sahaya girdi. O sırada orta sahaya doğru yürüyen futbolcu Yusuf Cihat Çelik'e, bir taraftar çarptı ve oyuncu yerde kaldı. Sakatlık geçiren Çelik sedye ile hastaneye götürüldü. Oyuncunun durumunun iyi olduğu MR çekilmesine gerek olmadığı öğrenildi.
Yusuf Cihat Çelik'in sakatlandığı an;
Maçın bitimiyle sahaya giren taraftar, Yusuf Cihat Çelik'i sakatladı. Çelik, sahadan sedyeyle ayrılarak MR çekilmek üzere hastaneye götürüldü. (Spor41) pic.twitter.com/arB5wbc4xG
Maçın bitimiyle sahaya giren taraftar, Yusuf Cihat Çelik'i sakatladı. Çelik, sahadan sedyeyle ayrılarak MR çekilmek üzere hastaneye götürüldü. (Spor41) pic.twitter.com/arB5wbc4xG— La Golfo (@lagolfocom) November 5, 2022