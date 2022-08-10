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Konya Büyükşehir Belediye stadyumu zemininde sorun yok

Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış seremonisi sebebiyle zarar gördüğü iddia edilen Konya Büyükşehir Belediye Stadyum zemininde futbol oynamaya herhangi bir engelin olmadığı ve Vaduz maçının oynanabileceği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediye stadyumu zemininde sorun yok
UEFA yetkilileri kararı verdi: Vaduz maçı oynanacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir görsel şölen eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Konyaspor'un da maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyum zeminin zarar gördüğü ve yarın oynanacak Vaduz maçının tehlikeye girdiği iddia edilmişti.

Edinilen bilgilere göre, UEFA yetkilileri stadyum zemininde yaptığı incelemelerde 'Zeminde futbola engel teşkil edecek yıpranma yok' şeklinde ortak karar aldı.

Böylece Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın oynayacağı Vaduz maçını kendi stadyumunda oynayabilecek.

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