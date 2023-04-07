Konyaspor-Antalyaspor
Süper Lig'in 28.haftasında Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Konyaspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Maçın gollerini 24.dakikada Muhammet Demir ile 45.dakikada Wright attı. Alınan bu sonuçla Konyaspor 36 puana çıkarken, Antalyaspor ise 29 puanda yükseldi. Gelecek hafta Gaziantep FK ile oynanacak olan Konyaspor doğrudan 3 puan alırken, Antalyaspor ise evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konyaspor-Antalyaspor maç özeti
3. dakikada Çekiçi, Guilherme’nin soldan ters kanada gönderdiği topu bekletmeden kale önüne çevirdi. Diouf yakın mesafede topa dokundu ancak kaleci Leite gole izin vermedi.
20. dakikada Çekiçi’nin sağdan verdiği pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammet’in şutunda takım arkadaşı Diouf’a da çarpan top yandan auta çıktı.
24. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Moreno topu ceza sahasına çevirdi. Muhammet’in ıskaladığı topu Diouf kontrol edip kaleye gönderdi. Kaleci Leite’nin çeldiği topu kale önünde Muhammet tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
30. dakikada Ndao’nun sağ kanattan kale önüne ortaladığı topa iyi yükselen Wright’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
37. dakikada Guilherme’nin soldan kullandığı kornerde Uğurcan’ın kafa vuruşunda top arka direğe doğru gitti. Diouf’un direk dibinde kaleye göndermek istediği top yan ağlarda kaldı.
45. dakikada Bünyamin’in sağ kanattan yaptığı ortaya Wright kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğe de çarparak filelerle buluştu. 1-1