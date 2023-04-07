Maçın gollerini 24.dakikada Muhammet Demir ile 45.dakikada Wright attı. Alınan bu sonuçla Konyaspor 36 puana çıkarken, Antalyaspor ise 29 puanda yükseldi. Gelecek hafta Gaziantep FK ile oynanacak olan Konyaspor doğrudan 3 puan alırken, Antalyaspor ise evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.