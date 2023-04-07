Ancelotti: Hiçbir yere gitmeye niyetim yok

Bu sezon La Liga'da beklentileri karşılayamayan Real Madrid'de faturanın Carlo Ancelotti'ye kesileceği İspanya'da gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Hafta içindeki Kral Kupası yarı finalinde Barcelona'yı deplasmanda 4-0 yenen başkent ekibi, bir nebze olsun rahatladı. Ancak dedikoduların ardı arkası kesilmeyince Carlo Ancelotti, konuya basın toplantısında açıklık getirdi.

''Hiçbir yere gitmeye niyetim yok''

İtalyan teknik adam "İnsanlar beni seviyor, burada sevgiyi hissediyorum. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok" dedi.

Kroos, Modric ve Benzema'nın performasına da değinen Ancelotti "İnsanlar, genç futbolcular kadar enerjileri olmadığını düşünüyor olabilir ama bu üçünün oyunu yönetme biçimi paha biçilemez" dedi.

Lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde yer alan Real Madrid, La Liga'nın 28'inci haftasında Villareal'i konuk edecek.











