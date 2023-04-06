İspanya'da Kral Kupası'nda 1-0'ın rövanşında Barcelona ve Real Madrid, Nou Camp'ta karşı karşıya geldi.

İkinci yarıda ise Karim Benzema resitali yaşandı. Tecrübeli golcü 50'de farkı ikiye çıkarırken 8 dakika sonra penaltıdan skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. 35 yaşındaki Fransız 81'de maça noktayı koydu ve skoru tayin etti: 0-4.