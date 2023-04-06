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Spor

ÖZET | Barcelona-Real Madrid: 0-4

Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 4-0 yendi. Eflatun beyazlılar finalde Osasuna'nın rakibi oldu.

00:01 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Benzema hat-trick yaptı

Benzema hat-trick yaptı

İspanya'da Kral Kupası'nda 1-0'ın rövanşında Barcelona ve Real Madrid, Nou Camp'ta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada ilk yarı sona ererken 45+1'de Vinicius Jr, Real Madrid'in ilk golünü attı.

Benzema ikinci yarıya damga vurdu

İkinci yarıda ise Karim Benzema resitali yaşandı. Tecrübeli golcü 50'de farkı ikiye çıkarırken 8 dakika sonra penaltıdan skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. 35 yaşındaki Fransız 81'de maça noktayı koydu ve skoru tayin etti: 0-4.

İki maç sonunda Barcelona'ya 4-1 üstünlük kuran Real Madrid finalde Osasuna'nın rakibi oldu.


#Barcelona
#Real Madrid
#İspanya Kral Kupası
1 saat önce
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