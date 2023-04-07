Mauro Icardi, PFDK'ya sevk edildi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan çeyrek final müsabakasında kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mauro Icardi ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi.
Mauro Icardi ne paylaşmıştı?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek elenmişti. Maçın ardından Galatasaray, sosyal medya hesaplarından maçın içinden pozisyonlar paylaşıp MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etmişti.
Mauro Icardi kulübün paylaşımını alıntılayıp, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini yazmıştı.
Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise futbolcuların hakem kararlarına çok sinirlendiğini söylemişti.
PFDK'nın açıklaması
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’ nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.