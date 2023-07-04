Konyaspor'un yeni sponsoru TÜMOSAN oldu.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ ile Konyaspor arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Buna göre TÜMOSAN, 2023-24 sezonu için yeşil-beyazlı takımın isim sponsoru oldu.





Konyaspor ve TÜMOSAN yaptığı açıklamada, "Konya'nın güçleri şimdi sahalarda buluşuyor! Yerli ve milli gücümüz TÜMOSAN ile Anadolu Kartalı Konyaspor'umuzun sesi sahalarda yankılanıyor!" ifadelerini kullanarak anlaşmayı duyurdu.





Konyaspor, 2023/2024 sezonundan itibaren “TÜMOSAN Konyaspor” adıyla Süper Lig’de mücadele edecek.





TÜMOSAN ile Konyaspor arasındaki sponsorluk anlaşması için yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. Törende TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ve Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen bulunacak.



