Kopenhag - Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, Danimarka'nın Kopenhag Kulübüyle eşleşmişti. İlk maç 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Rövanş mücadelesiyse 19 Mart Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.

Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve ABD’ye sıçrayan virüs nedeniyle birçok spor müsabakası ertelenirken bazıları da seyircisiz oynanmaya başladı. Bu kapsamda Başakşehir’in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Kopenhag’dan da bir açıklama geldi. Danimarka temsilcisi, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi doğrultusunda AC Horsens ile Randers FC maçlarıyla birlikte 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu’nda oynayacakları M. Başakşehir karşılaşmasına da seyirci alınmayacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs dolayısıyla futbolcular seremonide el sıkışmayacak pic.twitter.com/12TP2moaIh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 5, 2020

İran'da bütün spor organizasyonları durdu

İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu. Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

İtalya'da da maçlar ertelendi